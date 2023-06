Con la moto da enduro in zona vietata, cade e rimane intrappolato sotto il mezzo

Domenica, intorno alle 13.30, il Soccorso alpino di Asiago è stato allertato per un motociclista infortunatosi, mentre con due amici percorreva la strada - dove vige il divieto di transito - che da Bivio Italia conduce a Monte Forno, nella zona dell'Ortigara.

Il motociclista, 56enne di Rovigo, è caduto rimanendo con le gambe sotto la sua stessa moto da enduro. Con l'aiuto degli amici era riuscito a spostarsi, in attesa dell'arrivo di una squadra sopraggiunta dalla mulattiera in fuoristrada. Dati i possibili traumi ad entrambi gli arti riportati, il tempo richiesto per l'eventuale trasporto in auto e la strada sconnessa, l'infortunato è stato assistito dal personale medico e dal tecnico di elisoccorso dell'elicottero di Treviso emergenza, sbarcati in hovering nelle vicinanze.

Stabilizzato e imbarellato, l'uomo è stato issato a bordo e trasportato all'ospedale di Bassano del Grappa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri forestali di Asiago.