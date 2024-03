Tragedia nel campo agricolo, 46enne travolto dal motozappa perde la vita

Domenica pomeriggio stava lavorando con la motozappa in un terreno di Rossano Veneto quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo agricolo l'ha travolto provocandogli ferite fatali. La vittima è un 46enne.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri dopo che i famigliari, non vedendolo rientrare a casa, avevano lanciato l'allarme. Per l'uomo non c'era più nulla da fare, i sanitari, arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.