Bruttisma caduta in discesa, Jacopo Venzo muore alla prima tappa del Giro D'Austria

Terribile caduta in gara, alla prima tappa della Junioren Rundfahrtm per il corridore vicentino Jacopo Venzo. La tragedia è accaduta venerdì, a darne notizia è la società Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino dove il 17enne militava.

Il giovane atleta stava correndo il Giro dell’Alta Austria, corsa dedicata alla categoria juniores. Fatale la “bruttissima caduta in discesa”, spiega il suo team che lo ricorda come: "ragazzo straordinario, con un futuro tutto da scrivere nello sport e soprattutto nella vita, e per questo fa ancora più male”.

Il team chiede "di rispettare la privacy della famiglia e ringraziamo tutti quelli che ci faranno sentire il loro appoggio. Adesso abbiamo un angelo in più a proteggerci lassù".