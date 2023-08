Volo nel vuoto per decine di metri, muore escursionista sul monte Cornetto

Giornata funesta per un'escursionista, di cui non sono ancora state rese note le generalità, morto dopo essere precipitato per 80 metri. La tragedia si è consumata sul monte Cornetto, nel territorio di Valli del Pasubio. L'uomo stava percorrendo il sentiero quando, per cause in corso di accertamento è scivolato precipitando nel vuoto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Soccorso alpino con l'ausilio dell'elisoccorso. La salma è stata imbarellata e trasportata al rifugio Balasso, dove è stata affidata al servizio di pompe funebri.