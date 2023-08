Moleste e minacce agli inquilini di un condomino, pregiudicato espulso dall'Italia per la seconda volta

Nella nottata di ieri il noto cittadino marocchino (E.H.M.), protagonista di diversi episodi di degrado e microcriminalità avvenuti davanti al supermercato “Coop” di via Bedeschi, a seguito di un ulteriore ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal questore, è stato nuovamente scortato al centro di permanenza per i rimpatri di via Corelli a Milano.

Già colpito da numerose condanne emesse dal tribunale di Vicenza per minacce e per altri reati, oltre che per una rapina, con pena scontata nel 2013 presso il carcere di Trento, lo straniero è stato più volte denunciato per reati di varia natura e gravità, quali ubriachezza, violenza privata e minaccia. L'uomo è stato segnalato più volte, con esposti alla questura, dai residenti del condominio “Il Borgo” di via Bedeschi per il suo l’atteggiamento violento e molesto nel chiedere l’elemosina: da tempo, infatti, durante il giorno frequentava la zona in maniera stanziale davanti al supermercato, trovando riparo la notte a Monte Berico. Nei mesi scorsi il pregiudicato era stato espulso e accompagnato ai centri di permanenza di Gradisca d’Isonzo e di Roma, ma le autorità marocchine non avevano rilasciato il lasciapassare necessario per rimpatriarlo nel Paese d’origine. Nel frattempo, tra fine luglio e i primi giorni di agosto l’individuo era tornato all’esterno della Coop per riprendere il suo solito atteggiamento molesto, creando ancora pericolo e disagio per i cittadini.

In conseguenza di quanto accaduto, pertanto, l’ulteriore decisione del questore di far scortare nuovamente E.H.M al C.P.R., questa volta a Milano, in quanto considerato una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica.