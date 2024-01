Molestatore seriale in trasferta rintracciato dalla polizia

Forse immaginava che trasferendosi a Vicenza l’avrebbe fatta franca. Invece, nella notte tra giovedì e venerdì, gli agenti delle Volanti della Questura lo hanno notato in Campo Marzo. Il suo volto non risultava tra gli habituèè di Campo Marzo e infatti, da un controllo al terminale, su di lui gravava un’ordinanza di custodia cautelare in carcere da eseguire immediatamente in quanto ritenuto responsabile di vari reati commessi a Treviso, consistenti, per lo più in ripetuti episodi di molestie e violenze sessuali.

L’uomo, un 23enne ghanese, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale in quanto richiedente asilo, era stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ed all’obbligo di dimora in un comune Trevigiano e gli era stato imposto il divieto di avvicinamento ad una delle donne che aveva molestato. Tutte misure costantemente violate e disattese, con ripetute inosservanze delle limitazioni impostegli dall’autorità giudiziaria. Per questi motivi i giudici di Treviso avevano deciso per la detenzione in carcere.

L’uomo è stato quindi accompagnato in Questura, arrestato e portato il Carcere, a Vicenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Durante gli accertamenti eseguiti dalle Volanti, inoltre, sono state rinvenute nella sua disponibilità una tessera sanitaria ed alcune carte di credito tutte provento di furto. Per questo motivo è stato anche denunciato per ricettazione.