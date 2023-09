Ragazzina rapinata in centro: denuciato un pregiudicato

Nel pomeriggio di mercoledì gli agenti della Squadra “Volanti” hanno denunciato in stato di libertà un 28enne cittadino italiano, pluripregiudicato per numerosi reati contro il patrimonio e ricettazione.

L’uomo è ritenuto responsabile di una rapina avvenuta in Contrà Mure San Biagio, a Vicenza, a danno di una 16enne in quanto, nell’intento di sottrarle la bici ha usato violenza nei confronti della vittima per potersi poi dare alla fuga.