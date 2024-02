Fugge all'alt dei carabinieri, bloccato dopo un pauroso inseguimento

Non si ferma all'alt e fugge nell'oscurità. Prima l'inseguimento, poi l'arresto e un sequestro importante di droga. Ieri sera 20 febbraio i carabinieri delle stazioni di Mestrino e Sarmeola di Rubano dopo un inseguimento sul filo dei 140 chilometri orari iniziato a Mestrino, hanno fermato a Grisignano di Zocco una vettura guidata da un uomo di 63 anni di Udine il quale, al controllo si è mostrato alquanto agitato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di 10 involucri contenenti quasi un kilo di marijuana e la somma di 1.240 euro, ritenuti provento di illecita attività. Arrestato per detenzione ai fini di spaccio è stato portato nel carcere di Vicenza.

Gli investigatori dell'Arma stanno ora cercando di capire a chi fosse destinata la droga e da chi l'arrestato si sia rifornito. Al momento l'indagine procede a fari spenti, ma gli inquirenti stanno cercando di far luce sulla vicenda anche attraverso le utenze telefoniche dell'indagato. L'impressione è che l'uomo avesse il ruolo di trasportare la sostanza stupefacente per conto terzi, ma ogni pista rimane aperta. Sta di fatto che l'operazione ha consentito di togliere dal mercato illecito dello spaccio quasi un chilo di marijuana.

Fonte: padovatoday.it