Droga e denaro in auto, straniero in manette

Erano circa le 23.20 di martedì sera quando gli agenti della Polizia locale associata Cassola/Mussolente nel corso di un pattugliamento notturno in via del Rosario, a San Zeno di Cassola, hanno notato un uomo brandire una mazza da baseball a pochi passi da un’auto, una Bravo color grigio, con la porta del lato conducente e il bagagliaio spalancati.

Insospettiti dal comportamento dell’uomo, gli agenti della Polizia locale hanno avvicinato l’uomo – in evidente stato di agitazione - e gli hanno tolto la mazza dalle mani. Una volta identificato come cittadino di origine straniera, senza occupazione e residente a Mussolente, gli agenti hanno eseguito un controllo all’interno del veicolo grazie al quale hanno rinvenuto 250 euro in contanti e 4 contenitori contenenti 31 involucri con polvere bianca che – dopo apposita verifica con narcotest – risultava essere cocaina.

Sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è risultato essere pulito.

L'uomo è stato quindi arresto per detenzione di stupefacenti a fine di spaccio e si trova ora agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto.

Oltre ai risvolti penali della vicenda, l’uomo è risultato essere anche sprovvisto di patente italiana (essendo residente in Italia da oltre un anno), pertanto è stato elevata nei suoi confronti una sanzione di 480 euro.

“Non posso che ringraziare gli uomini della Polizia locale, sapientemente diretti dal comandante Massimo Munari, che quotidianamente assicurano la sicurezza nel nostro territorio - ha dichiarato il sindaco di Mussolente, Cristiano Montagner - Situazioni come queste richiedono estrema delicatezza e fermezza ed è una garanzia sapere di poter contare su una squadra di agenti preparata, attenta e dedita. Azioni come queste aiutano a contrastare delinquenza e criminalità assicurando un costante livello di sicurezza per la comunità che questa amministrazione considera fondamentale”.