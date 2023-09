Maxi operazione interforze nel Quadrilatero, 19 provvedimenti del questore

Nella serata di giovedì ha avuto inizio la prima fase dei servizi straordinari “ad alto impatto” di prevenzione e repressione dei reati definiti, conclusasi venerdì nel pomeriggio e disposta con ordinanza dal questore della provincia di Vicenza Paolo Sartori a seguito di quanto concordato martedì scorso in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le attività operative hanno interessato quelle “aree a rischio” e di degrado urbano maggiormente presenti nel del capoluogo, poste in evidenza anche a seguito di segnalazioni pervenute dai cittadini che hanno denunciato la presenza di soggetti molesti, che assumerebbero spesso comportamenti inurbani e talvolta pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica: nello specifico, piazzale Bologna, che ha costituito il centro delle operazioni, estese poi alle attigue aree di Campo Marzo, del piazzale della stazione F.S. e dell’intera zona del “Quadrilatero” (ricompresa tra le vie Milano, via Genova, via Torino, Corso SS Felice e Fortunato e via Roma).

Nel corso dei controlli è stato sorpreso in atteggiamenti sospetti tale H. L., 36enne cittadino marocchino pluripregiudicato per reati di varia natura e gravità, quali rapina, spaccio di stupefacenti, ricettazione, rissa, lesioni, minaccia a pubblico ufficiale e altro. Nei confronti di costui, il questore ha immediatamente emesso un ordine di trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri di Potenza, dove gli agenti dell’ufficio immigrazione della questura hanno provveduto a scortarlo già nella scorsa nottata, e dove rimarrà in attesa di essere imbarcato quanto prima su un volo diretto in Marocco.

A un altro soggetto dei tanti fermati e identificati veniva trovata addosso una modica quantità di cocaina. Per questo motivo è stato segnalato quale consumatore di sostanze stupefacenti.

Durante tutte le attività operative, effettuate con l’impiego continuativo di circa 35 uomini e donne appartenenti alla questura di Vicenza, all’Arma dei carabinieri, alla guardia di finanza, alla polizia locale del capoluogo, alla polizia ferroviaria e al reparto prevenzione del crimine della polizia di Stato, sono stati controllati – anche nel corso dei 5 Posti di Controllo effettuati lungo le arterie che conducono a Vicenza – 62 autoveicoli e 182 persone, di cui 55 straniere e 36 con precedenti penali, nonché 6 Esercizi pubblici. Al termine delle attività operative il Questore ha emesso 9 fogli di via obbligatori (dal comune di Vicenza) a carico di persone gravate da precedenti penali che si trovavano senza apprezzabile motivo e in circostanze non giustificate nel comune di Vicenza. Per 3 anni costoro non potranno far rientro nel capoluogo; 4 Ordini di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari che, durante i controlli, sono risultato irregolari in Italia e con a proprio carico pregiudizi penali; 6 avvisi orali nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale.