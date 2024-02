Maltrattamenti in famiglia, pestaggi ma anche truffe e rapine, irregolare espulso dopo anni di attività criminali 

Nei giorni scorsi gli agenti dell’ufficio Immigrazione della questura di Vicenza hanno provveduto al rimpatrio al Paese d’origine del cittadino bengalese I.D., nato nel 1968, irregolare sul territorio nazionale. L’uomo, entrato in Italia nel 1998, da anni si era reso protagonista di azioni criminali, tanto che nel 2022 il questore di Vicenza gli aveva revocato il permesso di soggiorno anche a seguito della condanna per maltrattamenti in famiglia inflitta dal giudice per le indagini preliminari di Vicenza. Il bengalese era stato infatti ritenuto responsabile di gravi maltrattamenti nei confronti della moglie e della figlia.

Successivamente lo straniero aveva depositato un ricorso per opporsi alla revoca del titolo di soggiorno, ma il Consiglio di Stato aveva confermato il provvedimento del riesame della Questura inquadrando l’uomo come un soggetto socialmente pericoloso. Negli anni questi aveva collezionato numerosissime denunce: tra queste una del 2021 riguardante il ferimento, con un bastone, di un connazionale cagionandogli lesioni gravi. In precedenza era stato denunciato per truffa, rapina, simulazione di reato, calunnia e procurato allarme.

Dopo mesi di lavoro, il personale dell’ufficio immigrazione è riuscito a ottenere dal Consolato del Bangladesh di Milano il rilascio di un lasciapassare che ha consentito il rimpatrio dell’uomo. Con la convalida dell’accompagnamento in frontiera, ottenuta dal giudice di pace di Vicenza, lo straniero è stato scortato fino all’aeroporto Marco Polo di Venezia dove è stato preso in carico da personale specializzato che lo ha accompagnato a Dacca.