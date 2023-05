Maltrattamenti su madre e moglie, allontanato da casa vìola il provvedimento: arrestato

Un 31enne indiano, domiciliato a Cornedo Vicentino, è finito in carcere per violazione del divieto di avvicinamento alla casa familiare. L'uomo era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia perpetrati in piu? occasioni nei confronti della moglie e della madre conviventi. A seguito della denuncia il 31enne era stato allontanato d’urgenza dalla casa familiare ma nonostante il provvedimento, in piu? occasioni era tornato a casa.

L'ultima nella giornata di sabato quando, all'intervento dei carabinieri, è stato trovato in possesso di 1,88 grammi di anfetamina nonche? di 11,49 grammi di capsule di paglia di papavero, venendo cosi? segnalato alla Prefettura e condotto in carcere.