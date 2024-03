Maltrattamenti e atti persecutori, due arresti e due applicazioni del braccialetto elettronico

Nelle ultime settimane i reparti dipendenti della compagnia carabinieri di Schio hanno proceduto per alcuni casi di “codice rosso” nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

Nello specifico i militari hanno arrestato un cittadino straniero poiché aveva violato un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare emesso dal tribunale. L’uomo è stato sorpreso all’interno dell’abitazione della ex-coniuge, nonostante il divieto. I carabinieri di Malo hanno invece eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino straniero condannato, in via definitiva, alla pena di oltre tre mesi di reclusione per inosservanza del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Ad Arsiero, invece, i militari hanno eseguito una misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e applicazione del braccialetto elettronico a carico di un uomo che, senza alcun apparente motivo, reiterava condotte persecutorie nei confronti di una donna, consistite perlopiù in molestie telefoniche e appostamenti nei pressi dell’abitazione della vittima con la quale non vi era stata in precedenza alcuna relazione. I carabinieri della stazione di Schio hanno infine eseguito una misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e applicazione del braccialetto elettronico a carico di un giovane che reiterava condotte persecutorie nei confronti dell’ex-fidanzata, consistite perlopiù in minacce e molestie telefoniche.