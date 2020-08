Allagamenti e frane, il Vicentino flaggellato dal maltempo : alluvione a Solagna

Strade allagate, alberi caduti, incendi di cabine elettriche e una vera propria alluvione a Solagna dove la situazione è tuttora drammatica. L'accesso al paese è stato chiuso a causa di uno smottamento e il Brenta ha superato il livello della strada: sottopassi completamente sotto acqua e un fiume di fango riversato sulle vie.

L'ondata di maltempo che nella notte di lunedì ha però causato diversi danni con una raffica di interventi dei vigili del fuoco che si sono estesi alla giornata di martedì. Più di 70 le chiamate ai pompieri, soprattutto nella zona Pedemontana. Oltre a Solagna, Pove del Grappa, Breganze e Bassano le zone più interessate, ma non sono mancati gli interventi anche in città. In via Pecori Giraldi a Vicenza un albero è infatti caduto su un'autovettura. In provincia molti gli allagamenti di strade e scantinati.

A Bassano, nella frazione di Campese, una frana è caduta a ridosso delle abitazioni. A Marano un incendio ha interessato fili del telefono e un cavo dell'Enel e sempre a Bassano un albero è caduto sopra a una casa in via Tommaseo.