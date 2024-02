Intrappolati all'interno del bacino di laminazione, salvati con l'elicottero dei vigili del fuoco

Nella mattinata di mercoledì, a Montebello Vicentino, sono intervenuti l’elicottero dei Vigili del Fuoco e il gommone della Protezione Civile per recuperare alcune persone che erano rimaste intrappolate nella zona del maneggio del ristorante ‘Il Borgo", che si trova proprio all’interno del bacino di laminazione.

L’operazione di recupero è andata a buon fine e tutti sono incolumi. Gli operatori erano andati a spostare i cavalli, preoccupati per l’emergenza meteo, ma, dopo aver messo in salvo gli animali, l’acqua era cresciuta ed erano rimasti isolati. Inevitabile la richiesta di soccorso ai Vigili del Fuoco e alla protezione Civile.

“Il bacino di laminazione sta tenendo e il picco di ieri è in lieve diminuzione, ma siamo lontani dall’emergenza perché il livello è a 3,5 milioni di metri cubi d’acqua mentre l’infrastruttura ne contiene 6 - commenta il sindaco di Montebello Vicentino, Dino Magnabosco, in sopralluogo nel suo territorio comunale –. Altro discorso per quanto riguarda il Rio Rodegotto, che ieri era quasi al limite. Abbiamo avuto in paese qualche cantina o garage allagato, problemi risolti con la Protezione Civile. La situazione anche in questo caso sembra stia rientrando, ma il nostro COC (tel. 0444 694848 per emergenze) è comunque al lavoro per monitorare la situazione su tutte le aree a rischio. Raccomandiamo la massima attenzione a tutti i cittadini, in particolare alle persone anziane e l’invito a limitare gli spostamenti"