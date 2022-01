Anziano colto da malore in Val della Giara

Domenica, intorno a mezzogiorno, il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato allertato per un intervento in Val della Giara, dove un escursionista che si trovava assieme alla moglie in prossimità di una malga, non distante dell'abitato, era stato colto da malore.

L'anziano, 86enne, è stato raggiunto dal tecnico di elisoccorso e dall'equipe medica dell'elicottero di Treviso emergenza, sbarcati in hovering nelle vicinanze. Medico e infermiere si sono presi cura dell'uomo, che si è ripreso ed è stato accompagnato dai soccorritori alla vicina ambulanza, partita in direzione dell'ospedale per eventuali approfondimenti e verifiche.