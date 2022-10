Lite per droga in mezzo la strada, interviene la polizia: espulso 26enne

La polizia nella serata di giovedì, sono state chiamate ad intervenire in via Firenze a Vicenza dove era stata segnalata una lite tra alcune persone. Nel corso dei controlli K. I. – tunisino di 26 anni con a proprio carico numerosi precedenti per reati di varia natura e gravità – è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente e, quindi, condotto presso gli uffici della questura per poter procedere alla conseguente attività di polizia giudiziaria.

In questo contesto, dalla conseguente consultazione della banca dati del Ministero dell’Interno, è risultato pendente a suo carico anche un provvedimento di espulsione al quale lo straniero non aveva ancora ottemperato.

K. I., quindi, oltre ad essere stato denunciato alla procura della Repubblica per non aver ottemperato al provvedimento di espulsione, su decreto di allontanamento dal territorio nazionale emesso in mattinata dal questore della provincia di Vicenza Paolo Sartori è stato preso in carico dagli agenti dell’ufficio immigrazione e trasferito presso il centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca d’Isonzo (Gorizia), in attesa di essere imbarcato quanto prima su un volo diretto in Tunisia.