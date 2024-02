Lite in famiglia, 22enne accoltellato: gravissimo in ospedale

Sarebbe stata una lite in famiglia la causa dell'accoltellamento di un 22enne finito in ospedale in condizioni critiche. Il dramma è avvenuto nella mattinata di domenica in via 2 giugno a Dueville.

A dare l'allarme sarebbero stati i vicini di casa. Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem: i medici hanno stabilizzato il giovane che è stato ricoverato al San Bortolo. I carabinieri avrebbero fermato l'aggressore, accusato di tentato omicidio, e stanno svolgendo le indagini per ricostruire l'accaduto.

Articolo in aggiornamento