Fidanzato violento arrestato dopo la lite con la compagna

I militari della stazione di Valdagno hanno arrestato e posto ai domicialiari un uomo domiciliato a Valdagno, responsabile di lesioni aggravate ai danni di una ragazza legato da relazione affettiva.

I fatti si riferiscono alla mattina dell’8 luglio scorso. I carabinieri sono intervenuti a Valdagno in via Regina Margherita, a seguito della segnalazione di un litigio in strada tra un uomo e una donna. All'arrivo dei militari, la donna si presentava scalza e con evidenti ferite alla testa mentre l'uomo, sul lato opposta della strada, era intento a proferire minacce nei confronti della donna per poi darsi precipitosamente alla fuga.

La donna ha riferito ai militari che la persona che si era data alla fuga, era il suo compagno e che l’aveva picchiata. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Valdagno e, successivamente, ricoverata presso in prognosi riservata.

Il compagno, dopo qualche ora dall’accaduto, si è presentato in ospedale per vedere la sua ragazza, ed è stato identificato dai miliari della pattuglia della Tenenza di Montecchio Maggiore. L'uomo ha riferito ai militari di voler parlare con la sua compagna con cui aveva avuto una discussione per motivi di gelosia. I militari l'hanno fatto desistere ma poco dopo si è ripresentato all'ospedale, allontanava poco prima del nuovo intervento dei carabinieri.

L'uomo ha mantenuto, per tutta la giornata, un atteggiamento violento tanto che, lo stesso giorno, e? stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate ai danni dei militari della pattuglia della Tenenza di Montecchio Maggiore, intervenuta a Trissino in un bar dove lo stesso, in evidente stato di alterazione alcoolica, stava disturbando i clienti.

Il pm, valutata la gravita? dei fatti, ha richiesto l’applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari.