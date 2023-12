Lavorava in nero in un cantiere, la polizia lo scopre: rimpatriato 38enne

Nella giornata di martedì, gli uomini della questura di Vicenza hanno scortato il cittadino kosovaro Z. H. nato nel 1985, irregolare sul territorio nazionale, presso lo scalo aereo di Milano Malpensa per essere rimpatriato nel suo Paese di origine. L’uomo, da anni protagonista di azioni criminali e irregolare sul territorio nazionale, nei giorni scorsi era stato controllato dai carabinieri di Vicenza all’interno di un cantiere edile in via Camaldolesi in quanto impiegato come lavoratore in nero.

Ad agosto era stato denunciato per atti intimidatori e violenza sessuale nei confronti della compagna, che lo aveva denunciato, facendo scattare nei suoi confronti la procedura del "Codice Rosso". L’operazione, che si è conclusa nella tarda serata di ieri, è stata particolarmente impegnativa in quanto l’uomo, dopo la convalida del provvedimento davanti al giudice di Pace, si era opposto in tutti i modi al rimpatrio.