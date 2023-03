Non in regola con il permesso di soggiorno: espulso un 39enne

Nei giorni scorsi, i carabinieri del comando provinciale di Vicenza hanno individuato e attuato le procedure per l’espulsione del territorio nazionale di un cittadino serbo 39enne gia? noto nella “citta? del grifo”.

Il 39enne si trovava nella stazione Ftv di via dei Mille e, dai controlli svolti, è risultato non in regola con il permesso di soggiorno in quanto non aveva ottemperato all’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale emesso il 26 agosto del 2021 per mancanza dei requisiti previsti a motivo dei suoi precedenti di carattere penale

L'uomo è stato quindi accompagnato in questura dove gli è stato notificato un nuovo provvedimento di espulsione.