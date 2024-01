Investito da un treno in stazione: traffico sospeso per due ore

Ancora da chiarire le cause del grave incidente di martedì pomeriggio in stazione a Vicenza. Una persona è stata investita da un treno e soccorsa da un'ambulanza del Suem che l'ha trasportata in ospedale in gravi condizioni. La circolazione di treni è stata sospesa per quasi due ore. I Regionali sono stati soppressi e, a quanto risulta, sono attualmente bloccati e sostituiti con dei "torpedoni"

Sbloccata, invece, la situazione per le Frecce alle 18, come comunica Rfi: "circolazione ferroviaria in graduale ripresa dopo l'autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità competenti intervenute sul posto". I treni coinvolti hanno registrato rallentamenti fino a 100 minuti, variazioni di percorso e cancellazioni.