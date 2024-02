Incidente sugli scii: 12enne esce di pista e finisce nella scarpata

Il 3 febbraio scorso, un 12enne vicentino è rimasto vittima di un incidente mentre si trovava sulla pista “Le Buse-Molino” a Falcade, nel Bellunese. Il ragazzino, dopo essere uscito di pista, aveva riportato delle abrasioni al volto.

Sul posto è intervenuta la pattuglia del distaccamento sciatori di Falcade che ha constatato che la rete era stata divelta e nella scarpata sottostante, a circa 5 metri dal bordo della pista, c'erano il 12enne e la madre. Gli operatori hanno raggiunto i due. Il ragazzino era impaurito e frastornato per l’accaduto e riportava delle abrasioni al mento ed alle labbra, nonchè una ferita lacerocontusa al labbro superiore sinistro.

La mamma riferiva di essere illesa e di essere scivolata lungo il pendio senza gli sci ai piedi per prestare soccorso al figlio. Il giovane, è stato medicato e portato in motoslitta sino in località Molino di Falcade, dove è stato consegnato ai volontari della Croce Verde per essere trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Agordo (Belluno) per gli accertamenti del caso.