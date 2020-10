Operaio travolto da un pezzo di metallo: 66enne finisce in ospedale in codice rosso

Infortunio sul lavoro nella mattinata di martedì, a Rosà. Per cause in corso di accertamento un 65enne bassanese, residente a Cartigliano, dipendente della dittà "Rosà autoservizi" è rimasto vittima di un incidente avvenuto alla "Officina Busnardo" di via Manzoni.

L'uomo durante l'utilizzo di una pressa idraulica è stato colpito in volto da un pezzo metallico in lavorazione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno trasportato l'uomo all'ospedale di Bassano del Grappa in codice rosso. Sottoposto ad intervento chirurgico urgente,non risulta essere in pericolo di vita. Sul posto il personale Spisal dell'Ulss Pedemontana e i carabinieri della stazione di Rosà.