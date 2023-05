Alpinista si infortuna sul Baffelan

Nel pomeriggio di sabato, il Soccorso alpino di Schio, che stava prendendo parte a un addestramento, è stato attivato per un alpinista infortunatosi sul Pilastro Soldà al Baffelan. Uno scalatore trentino, che si trovava con altri tre rocciatori, era infatti volato per 4-5 metri nella parte alta della via, riportando la sospetta frattura di un piede e varie escoriazioni.

L'infortunato è stato aiutato a scendere dai compagni fino allo zoccolo sottostante. Raggiunti i quattro dalle squadre di soccorso sotto una forte pioggia, sono state prestate le prime cure all'alpinista, mentre i tre compagni sono stati calati dai soccorritori per una settantina di metri. Caricato in barella l'infortunato è stato poi trasportato alla Strada del Re, per essere affidato all'ambulanza di Valdagno.