Perde il controllo dell'autoarticolato e finisce la sua corsa contro un'abitazione

Alle prime luci dell'alba un mezzo pesante è uscito di strada finendo la sua corsa contro un'abitazione. È successo mercoledì mattina in via Dante, a Bonaldo, in provincia di Verona. Miracolosamente illeso il conducente e gli occupanti dell'abitazione.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'autista, un 25enne padovano, residente nel Vicentino, ha perso il controllo del mezzo andando poi ad impattare contro l'abitazione.

Sul posto sono intervenuti Vigli del fuoco, carabinieri e la Polizia locale. Le due persone all’interno della casa non sono state coinvolte, mentre l’autista è stato trasportato per accertamenti all’ospedale di San Bonifacio.