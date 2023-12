Ubriachi al volante non si fermano all'alt dei carabinieri e finiscono contro un muretto

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente avvenuto alle 17 di venerdì 8 dicembre, in via Molinetto, a Borso del Grappa, nel Trevigiano. Come riporta Trevisotoday, una Peugeot 3008, con a bordo quattro giovani ucraini, due uomini e due donne, tre residenti nel vicentino, tra Valdagno e Mussolente, ed uno a Borso del Grappa.

Alla vista della pattuglia della stazione dei carabinieri di Pieve del Grappa, che stava approntando un posto di controllo lungo la strada provinciale 26, il conducente, probabilmente in stato di ebbrezza, ha accelerato per paura di essere fermato e nel momento in cui ha affrontato una curva, ha perso il controllo del mezzo che si è dapprima schiantato contro un muretto a bordo strada, per poi terminare la corsa in un campo adiacente.

Tutti gli occupanti del veicolo sono stato trasportati all'ospedale per accertamenti, ma nessuno ha riportato ferite preoccupanti.