Schianto moto-auto, 22enne cade a terra: portato in ospedale in codice giallo

Sabato, intorno alle 19.30, un uomo 22enne di Vigodarzere, è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era in sella alla sua moto Honda.

Il giovane, stava percorrendo via Dei Quartieri, a Thiene, quand arrivato all'altezza dell'entrata del parcheggio di esercizi commerciali, sulla sinistra della strada, per cause in corso di accertamento, è andato ad impattare con un'Alfa Romeo 156 SW condotta da un 53enne da Lugo di Vicenza.

A seguito dell'urto il giovane motociclista è stato soccorso e trasferito al pronto soccorso di Santorso in codice giallo. Sul posto per i rilievi e regolazione traffico gli agenti della Polizia locale Nordest vicentino.