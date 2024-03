Si schianta con l'auto contro gli alberi a causa di una frana, la vettura prende fuoco 

Venerdì sera, alle 19:20, i vigili del fuoco sono intervenuti in Contrà Mazzeghe a Schio per l’incendio di un’auto finita contro degli alberi caduti lungo la strada per un movimento franoso: illeso il conducente. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno spento con la schiuma le fiamme della Ford Fiesta. La strada a causa del movimento franoso è stata interrotta, sul posto il personale della polizia locale e di viabilità. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora mezza.