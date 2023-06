Auto urtata da un motorino e poi tamponata da un'altra vettura

Martedì mattina, poco dopo le 7, una giovane in sella ad un ciclomotore, per cause in corso di accertamento, ha urtato una Hyundai Tucson che precedeva nella stessa direzione di marcia. L'incidente è avvenuto a Schio, in viale dell'Industria. Dopo l'urto la giovane (minorenne) è caduta a terra. Immediati i soccorsi da parte del conducente della Hyndai Tucson, un 42enne del posto.

Tempo qualche minuto e l'auto è stata nuovamente colpita da una Ford Fiesta, condotta da un 26enne del posto, che transitava nello stesso senso di marcia.

La giovane conducente del ciclomotore è stata poi trasportata con ambulanza presso il Pronto soccorso dell'Ospedale Alto Vicentino di Santorso. Sul posto due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio.