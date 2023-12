Auto esce di strada: due giovani feriti: uno è grave

Incidente nella notte tra sabato e domenica, verso le 3 a Poiana di Granfion, frazione di Grisignano, sulla strada provinciale "Grimana" in via Manzoni. Per motivi in corso di accertamento, un'auto, con a bordo due ragazzi, è uscita autonomamente di strada. La vettura si è schiantata a lato della carreggiata. Nell'impatto il conducente e il passeggero, entrambi 23enni sono rimasti feriti. Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem: i due giovani sono stati ricoverati all'ospedale di Vicenza, uno con un codice di media gravità e l'altro in codice rosso.