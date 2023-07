Schianto nella notte, un'auto si ribalta

Schianto nella notte tra venerdì e sabato in via Quadri a Vicenza. Un'auto, per motivi in corso di accertamento, si è rovesciata in mezzo alla strada dopo essere stata coinvolta in un incidente con un'altra vettura.

La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute sul posto assieme a un'ambulanza del Suem che ha soccorso i passeggeri dell'auto e a una squadra dei vigili del fuoco arrivati per la messa in sicurezza del luogo dell'incidente.