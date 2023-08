Schianto moto-autocarro, grave un 52enne

Un uomo di 52 anni residente a Carrè, alla guida di un motociclo Yamaha, stava percorrendo via Alberi a Chippano con direzione sud, quando, per cause in corso di accertamento, entrava in contatto con un autocarro Fiat Iveco condotto da un uomo di 30 anni residente a Chiuppano, che procedeva nella stessa direzione. L'incidente è avvenuto verso le 21:40 di lunedì.

A seguito dell'impatto il motociclista ha riportato gravi lesioni alla gamba sinistra, rendendo necessario il trasporto d'urgenza presso l'ospedale di Santorso. Rilievi e regolazione del traffico a cura della Polizia Locale Nord-Est Vicentino.