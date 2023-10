Schianto fra tre auto, in ospedale i conducenti

Martedì sera, poco dopo le 19:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Europa a Santorso, per lo scontro fra tre auto: feriti i rispettivi conducenti. I pompieri arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre le tre persone coinvolte sono state prese in cura dai sanitari del Suem e trasferite presso il pronto soccorso del locale ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 21:00 circa.