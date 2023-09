Schianto auto-moto, gravissimo un 42enne

Alle 19:20 di ieri, a San Bonifacio (Vr), lungo SR11, per cause in corso di accertamento una moto Honda 1000, condotta da un 42enne di Montebello Vicentino, all’atto di effettuare il sorpasso di una Fiat Panda condotta da un 34enne di Monteforte, si è schiantata violentemente con l’autovettura. A seguito del violento impatto i veicoli hanno terminato la corsa nella scarpata a lato della strada. Entrambi i conducenti soo stati trasportati dal Suem 118 presso l'ospedale di Verona Borgo Trento, in attesa di diagnosi.

Le condizioni del conducente del motoveicolo sarebbero “molto gravi”. Il passeggero dell’autovettura coinvolta, ferito in maniera più lieve, è stato trasportato presso l'ospedale di San Bonifacio. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri