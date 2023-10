Schianto auto-moto, grave un 30enne

Schianto tra un'auto e una moto verso le 12:15 di lunedì in via San Lorenzo a Rossano Veneto. Per cause in corso di accertamento i due veicoli si sono scontrati violentemente. Ad avere la peggio il centauro trentenne che è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Vicenza con un codice rosso. Nell'incidente sono rimasti coinvolti diversi mezzi: una moto, uno scooter e due auto.

Tra i primi ad intervenire e portare soccorso un ispettore dei vigili del fuoco in transito. La squadra dei pompieri arrivati da Bassano hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati, mentre il motociclista ferito in maniera grave è stato stabilizzato dai sanitari del Suem ed elitrasportato in ospedale a Vicenza. Illesi i due automobilisti e lo scooterista assistiti sul posto dai sanitari. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 14:30.