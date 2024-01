Travolto dall'auto guidata da un anziano, 16enne muore dopo due giorni di agonia

Ieri il tam tam delle informazioni aveva già dato per deceduto il giovane che non dava nessun segno di ripresa. In mattinata la tragica notizia, comunicata ufficialmente dall'Ulss 2: Thimoty non ce l'ha fatta.

Era ricoverato nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dalla tarda serata di domenica e la scorsa notte, dopo una breve agonia, è morto Thimoty Dal Bello, 16 anni di Casella d'Asolo ma nato a Bassano del Grappa, seconda vittima del tragico incidente che domenica scorsa era già costato la vita ad Angelo Fantato, 92enne di San Zenone degli Ezzelini, che lo aveva involontariamente innescato, a causa di un malore da cui era stato colpito mentre era alla guida.

Dal Bello, studente del Cfp di Fonte, aveva ottenuto la patente di guida solo la scorsa settimana ed il sella alla sua moto, con altri quattro amici, è stato coinvolto nello schianto avvenuto a Pagnano d'Asolo, attorno alle 16, all'altezza della rotatoria della Fornace, lungo la Schiavonesca Marosticana. Fantato, al volante di una Citroen Berlingo, stava facendo ritorno a casa in compagnia della moglie disabile, al suo fianco. Improvvisamente l'anziano ha perso il controllo del mezzo che, fuori controllo, ha investito quattro dei cinque ragazzi (tutti studenti del Cfp di Fonte) che stavano viaggiando in comitiva per una gita domenicale.

Le condizioni di Dal Bello non avevano inizialmente destato preoccupazioni: era stato ricoverato, come gli altri amici, a Castelfranco Veneto, ed era cosciente. La situazione è precipitata domenica sera quando il 16enne è entrato in coma ed è stato necessario trasferirlo all'ospedale di Treviso.