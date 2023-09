Furgone finisce contro un camion della nettezza urbana: ferito il conducente

Venerdì mattina, poco prima delle 12, un furgone e il camion della nettezza urbana, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale in via Gorizia, a Montorso Vicentino.

I Vigili del fuoco, intervenuti sul poso hanno messo in sicurezza i mezzi e liberato l’autista del furgoncino, rimasto bloccato. Il ferito è stato assistito dal personale sanitario del Suem per essere trasferito in ospedale. L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 12:30.