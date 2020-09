Schianto auto-moto: grave un 36enne 

Incidente stradale alle ore 15 di sabato. A.V., 36enne di Lusiana Conco, alla guida di motociclo Ducati stava percorrendo via Bassano del Grappa con direzione Breganze quando, giunto all'altezza dell'intersezione con via Villa Capra, per cause in corso di accertamento, non è riuscito a evitare l'impatto con l'autovettura Peugeot 208, condotta da M.P., donna 60enne di Breganze, che nel frattempo aveva iniziato la manovra di svolta in via Villa Capra, proveniente da Breganze.

Coinvolta nel sinistro anche un'altra autovettura Fiat Punto, condotta da D.A., ragazzo 23enne di Malo, che ha eseguito manovra non corretta in uscita da via Villa Capra. Il motociclista è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Santorso per lesioni riportate a seguito dell'urto sull'autovettura e per il rovesciamento sull'asfalto. Illesi gli altri conducenti. Rilievi e regolazione traffico a cura di 2 pattuglie della polizia locale nordest vicentino.