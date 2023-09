Malore in moto alla "Piccola Sanremo", muore un 65enne

Tragico incidente nel pomeriggio di domenica sulla strada che da Sovizzo porta a Gambugliano. Per motivi in corso di accertamento, ma a quanto sembra per un malore, poco dopo le 16 una motostaffetta alla testa del gruppo di ciclisti della "Piccola Sanremo", manifestazione dilettantistica che si svolge a Sovizzo, è improvvisi mante uscita di strada andando a schiantarsi contro un palo.

Alla guida della moto un 65enne, che ha perso la vita nello schianto, a quanto sembra per un malore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del Suem 118.