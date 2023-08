Tragedia sulla Valsugana, cade con la Vespa e muore

Tragico incidente sulla Valsugana nella serata di venerdì. La vittima, Tiziano Poli, 55enne di Solagna e contitolare di un'impresa funebre stava percorrendo la Statale 47 in sella alla sua Vespa Piaggio quando, per motivi in corso di accertamento, ha perso il controllo del ciclomotore cadendo rovinosamente sull'asfalto. Una caduta che gli è costata la vita: inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del suem arrivati sul posto.

L'imprenditore, secondo le prime informazioni, potrebbe essere stato vittima di un malore. Da una prima ricostruzione, l'incidente è avvenuto verso le 19:30 sul tratto di statale vicino alla Birreria Trenti. Il 55enne è caduto all'improvviso: una scena che non è sfuggita ai passanti che gli hanno prestato i primi soccorsi chiamando in contemporanea l'ambulanza. Per l'uomo, purtroppo, non c'è stato niente da fare. Sul posto sono arrivati polizia e carabinieri per i rilievi e la regolazione del traffico. L'incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione sulla Valsugana.