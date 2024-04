Incidente mortale, il conducente guidava ubriaco: arrestato 29enne

Nella tarda serata di ieri, a Thiene, i carabinieri sono intervenuti su un incidente stradale tra un’auto, condotta da un 29enne residente a Schio, ed un’altra autovettura con a bordo una coppia di conviventi, entrambi residenti a Zugliano.

Il conducente di quest’ultimo mezzo a causa del violento impatto frontale e delle conseguenti lesioni è deceduto poco

dopo essere giunto presso il pronto soccorso dell’ospedale di Santorso.

I carabinieri di Thiene intervenuti nell’immediatezza sul posto hanno eseguito tutti gli accertamenti del caso, procedendo anche ad effettuare l’esame etilometrico a carico del 29enne che è risultato avere un tasso superiore al limite consentito.

Considerati i rilievi eseguiti e la dinamica ricostruita nonché il risultato dell’alcoltest, l’uomo è stato dichiarato in arresto per omicidio stradale in stato di ebbrezza alcolica e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Vicenza che ne ha disposto gli arresti domiciliari.

La patente di guida è stata ritirata ed i mezzi coinvolti sottoposti a sequestro penale.