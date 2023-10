Frontale tra due auto, una finisce nel fossato: grave una donna

Frontale tra due auto nella serata di lunedì in via Libertà a Zugliano. Verso le 20, per cause in corso di accertamento (forse un sorpasso) le due vetture si sono scontrate. La conducente dell'auto finita nel fossato è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo ed è stata liberata dai vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e un'ambulanza del Suem che ha portato la donna all'ospedale di Santorso con un codice rosso.