Frontale tra due auto, grave una trentenne

Poco dopo le 13:30, di martedì 16 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti nella frazione di Sorriva in comune di Sovramonte nel Trevigiano per un incidente frontale tra due auto. Una trentenne di Bassano del Grappa è stata portata in ospedale a Feltre in codice rosso. I pompieri arrivati da Feltre, hanno messo in sicurezza le due auto, mentre la donna è stata trasferita in ambulanza in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 16 circa.