Esce di strada con l'auto e finisce ribaltata in un campo, due feriti 

Incidente stradale a Bressanvido verso le 18:40 di domenica. Una Fiat 500L, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada mentre percorreva via San Benedetto con direzione di marcia Pozzoleone. L'auto, dopo aver sbandato a sinistra, ha finito la sua corsa in un fondo agricolo ribaltandosi su un lato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare gli occupanti dell'auto, il 118 di Vicenza per i soccorsi ai due passeggeri che venivano trasportati in codice giallo presso l'ospedale di Vicenza ed una pattuglia del consorzio polizia locale Nord Est Vicentino. per i rilievi del sinistro e la regolamentazione del traffico.