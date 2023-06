Schianto tra auto, una si ribalta e finisce contro una recinzione

Domenica sera, poco prima delle 21, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento un'Audi che percorreva la Sp 50 in direzione Villaverla, si è scontrata con un Opel che usciva da una laterale. A causa dell'urto l'Audi si è ribaltata e ha finito la sua corsa contro la recinzione di una proprietà privata.

Fortunatamente nessuno degli occupanti delle due auto è rimasto ferito. Sul posto gli agenti del Consorzio polizia locale nordest vicentino.