Ciclista esce di strada e si schianta sul guardrail, è grave

È grave il ciclista di 66 anni che nella serata di giovedì ha perso il controllo della bici, per un probabile malore, schiantandosi contro il guardrail a bordo della strada e ribaltandosi. L’incidente è successo nei pressi della rotatoria di Secula, a Longare verso le 18:30. Sul posto sono arrivati i sanitari con un’ambulanza del Suem dopo l’allarme lanciato da un carabiniere della Setaf che stava transitando per la via e che ha anche praticato il primo soccorso. L’uomo è stato stabilizzato e poi trasferito in codice rosso al San Bortolo dagli operatori del 118. Attualmente si trova nel reparto di rianimazione.