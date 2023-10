Perde il controllo dell'auto e finisce contro un muretto: ferito il conducente

Domenica, poco prima delle 17, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Dante a Chiuppano per un'auto finita contro un muretto, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, rimasto ferito.

Secondo una prima ricostruzione fornita dagli agenti della Polizia locale, intervenuti sul posto, un 49enne del posto, alla guida di autovettura Fiat Punto, stava percorrendo via IV Novembre con direzione verso via Dante quando, iunto all'altezza dell'intersezione delle due vie e per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo attraversando l'intersezione senza fermarsi allo Stop e andando ad urtare violentemente contro una recinzione in muratura presente sul lato opposto, abbattendola.

A causa del violento urto il conducente è rimasto incastrato nell'abitacolo del veicolo. I pompieri arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza l'auto e utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici liberato l'autista, rimasto incastrato nella Fiat Punto. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasferito in ospedale a Santorso. La Polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.