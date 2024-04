Auto contro auto, una va a fuoco: un ferito

Poco dopo le 6.30, di martedì, i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Sp25 in via Badia incrocio, via Zuccola a Camisano Vicentino per l’incendio di un’auto a seguito di un incidente con un Pickup: una persona ferita.

I pompieri arrivati da Vicenza hanno spento una Volkswagen Passat entrata prima in collisione con l’altro mezzo. Una persona rimasta leggermente ferita è stata medicata sul posto dal personale del Suem.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.