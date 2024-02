Auto investe un bambino in bici, grave in ospedale

Incidente nel pomeriggio di domenica a Magrè, frazione di Schio. Verso le 16:20, tra via Campo Sportivo e Grisellini, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, una Fiat Punto grigia ha investito un bambino in bicicletta. L'auto, proveniente da via Pista dei Veneti, stava transitando in via Campo Sportivo quando è avvenuto lo schianto. Il bambino, a causa dell'impatto violento, è volato dalla bici e ha sfondato il parabrezza dell'auto per poi finire a terra.

Sul posto è arrivata immediatamente un'ambulanza del Suem. Gli operatori hanno stabilizzato il piccolo, per poi portato in ospedale in codice giallo a causa dei diversi traumi importanti che ha subito. Il bambino non sarebbe in pericolo di vita.